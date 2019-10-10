Кандидатуру Светличной рассматривают на пост замсекретаря СНБО

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная может быть назначена на должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что Алексей Данилов не пришел вместо Александра Данилюка.

"Господин Данилов пришел не вместо господина Данилюка. Господин Данилов был там. Он профессиональный человек и разбирается в этом вопросе", - заявил он.

По его словам, для Данилова есть испытательный срок на должности секретаря СНБО.

"Я хочу увидеть результат работы СНБО. Я знаю, что есть такое предложение, чтобы госпожа Светличная туда вошла. Она уже вошла? Давайте говорить о том, что уже состоялось", - отметил он.

Напомним, 9 октября Юлия Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря СНБО.

27 сентября президент подписал приказ об увольнение Данилюка. По словам Данилюка, он ушел в отставку, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

После этого Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.