Светлана Тихановская попала в рейтинг лидеров будущего журнала Time
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в список 100 лидеров будущего по версии журнала Time. Ее кандидатуру предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.
Об этом говорится на сайте рейтинг TIME 100 Next.
В этот рейтинг включают лидеров, которые "формируют будущее" в своих сферах деятельности. Список формирует редакция журнала и деятели в различных сферах.
Кандидатуру Тихановской предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.
"Тихановская является примером сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Она стремится к проведению свободных и прозрачных выборов в Белоруси и освобождении политзаключенных", - сказал Гуайдо.
В рейтинг также попали певица Дуа Липы, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и звезда сериала "Ход Королевы" Аня Тейлор-Джой.
Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира. Тихановская живет в Литве с тех пор, как покинула Беларусь.
В то же время Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.