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Светлана Тихановская попала в рейтинг лидеров будущего журнала Time

Новина українською → Беларусь, Четверг 18 февраля 2021 06:35
Светлана Тихановская попала в рейтинг лидеров будущего журнала Time Фото: Светлана Тихановская (instagram.com/prezident.sveta/)
Автор: Даша Харченко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в список 100 лидеров будущего по версии журнала Time. Ее кандидатуру предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Об этом говорится на сайте рейтинг TIME 100 Next.

В этот рейтинг включают лидеров, которые "формируют будущее" в своих сферах деятельности. Список формирует редакция журнала и деятели в различных сферах.

Кандидатуру Тихановской предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

"Тихановская является примером сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Она стремится к проведению свободных и прозрачных выборов в Белоруси и освобождении политзаключенных", - сказал Гуайдо.

В рейтинг также попали певица Дуа Липы, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и звезда сериала "Ход Королевы" Аня Тейлор-Джой.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира. Тихановская живет в Литве с тех пор, как покинула Беларусь.

В то же время Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.

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