Світлана Тіхановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська потрапила до списку 100 лідерів майбутнього за версією журналу Time. Її кандидатуру запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

Про це йдеться на сайті рейтингу TIME 100 Next.

В цей рейтинг включають лідерів, які "формують майбутнє" в своїх сферах діяльності. Список формує редакція журналу та діячі в різних сферах.

Кандидатуру Тіхановської запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

"Тіхановська є прикладом опору та гідності для всіх, хто бореться за демократію в світі. Вона прагне до проведення вільних і прозорих виборів у Білорусі і звільненні політв'язнів", - сказав Гуайдо.

У рейтинг також потрапили співачка Дуа Ліпа, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван і зірка серіалу "Хід Королеви" Аня Тейлор-Джой.