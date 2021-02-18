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Світлана Тіхановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time

Новость на русском → Білорусь, Четвер 18 лютого 2021 06:35
Світлана Тіхановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time Фото: Світлана Тіхановська (instagram.com/prezident.sveta/)
Автор: Даша Харченко

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська потрапила до списку 100 лідерів майбутнього за версією журналу Time. Її кандидатуру запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

Про це йдеться на сайті рейтингу TIME 100 Next.

В цей рейтинг включають лідерів, які "формують майбутнє" в своїх сферах діяльності. Список формує редакція журналу та діячі в різних сферах.

Кандидатуру Тіхановської запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

"Тіхановська є прикладом опору та гідності для всіх, хто бореться за демократію в світі. Вона прагне до проведення вільних і прозорих виборів у Білорусі і звільненні політв'язнів", - сказав Гуайдо.

У рейтинг також потрапили співачка Дуа Ліпа, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван і зірка серіалу "Хід Королеви" Аня Тейлор-Джой.

Раніше стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру. Тіхановська живе в Литві з тих пір, як покинула Білорусь.

Водночас Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради. Крім того, в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.

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