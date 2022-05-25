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Без света полпоселка и 20 поврежденных домов. Сумская область снова под ударами

Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (novynarnia)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 25 мая россияне со своей территории ударили ракетами по Краснополью Сумской области. Полпоселка осталось без света, разрушены около двух десятков домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу.Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии", - написал Живицкий.

Предварительно, по его информации, погибших в результате обстрелов нет.

Фото: российские войска ударили по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним вчера вечером российские войска снова обстреляли пограничья Сумской области. Били в сторону населенного пункта Бояро-лежачие и Толстодубово.

Также враг открывал огонь по селу Мезеновка Сумской области. Под обстрел попали старое хозяйственное здание и жилой массив.

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Сумская областьракетный удар