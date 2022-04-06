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Без света пока остаются 460 населенных пунктов, - председатель Киевской ОВА

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Киевская область, Среда 06 апреля 2022 14:10
Без света пока остаются 460 населенных пунктов, - председатель Киевской ОВА Фото: Уничтоженная техника врага и электросети (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк поделился оперативными данными о возобновлении электроснабжения в освобожденных общинах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Павлюк заявил, что за прошедшие сутки частично или полностью возобновили электроснабжение в 11-ти населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. Свет вернулся в 2725 домов.

"Без света пока остаются жители 460-ти населенных пунктов области. Аварийно-восстановительные работы продолжатся, как только бригады получат возможность их безопасно выполнять", – заявил генерал.

По его словам, электромонтеры сотрудничают с ВСУ и терробороной для получения доступа к поврежденным линиям. В первую очередь восстанавливают высоковольтные сети (обеспечивают общее электроснабжение), а затем – распределительные (конкретные дома).

К слову, Киевгорадминистрация заявила о нехватке привычных условий для проживания в освобожденных населенных пунктах.

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