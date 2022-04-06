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Без світла поки залишаються 460 населених пунктів, - голова Київської ОВА

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Київська область, Середа 06 квітня 2022 14:10
Без світла поки залишаються 460 населених пунктів, - голова Київської ОВА Фото: Знищена техніка ворога та електромережі (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк поділився оперативними даними щодо відновлення електропостачання у звільнених громадах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Павлюк заявив, що за минулу добу частоково або повністю відновили електропостачання в 11-ти населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів. Світло повернулося до 2725 домівок.

"Без світла поки залишаються мешканці 460-ти населених пунктів області. Аварійно-відновлювальні роботи продовжаться, щойно бригади отримають можливість їх безпечно виконувати", – заявив генерал.

За його словами, електромонтери співпрацюють із ЗСУ та теробороною заради отримання доступу до пошкоджених ліній. Передусім відновлюють високовольтні мережі (забезпечують загальне електропостачання), а потім – розподільчі (конкретні будинки).

До слова, Київміськдержадміністрація заявила про брак звичних умов для проживання у звільнених населених пунктах.

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