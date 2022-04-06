Не только разминирование. В КГГА объяснили, что мешает переселенцам вернуться в Киевскую область

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал об отсутствии привычных условий для проживания в освобожденных населенных пунктах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал .

Поворозник напомнил, что в нескольких районах Киевской области спецназовцы производят зачистку от небольших групп российских оккупантов. Кроме того, работники ГСЧС ликвидируют неразорвавшиеся боеприпасы и минные закладки.

"Вопрос не только в разминировании. Следует сделать хотя бы элементарные условия для проживания. По меньшей мере воду, водоотвод, газ", – заявил чиновник.

По его словам, жителям освобожденных городов и сел не стоит возвращаться из безопасных регионов. Поворозник заявил, что пока не восстановили водо-, тепло- и электроснабжение, а с ними – и мобильную связь.