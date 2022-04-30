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Сверили часы. Залужный обсудил поставки оружия с представителем Пентагона

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 22:37
Сверили часы. Залужный обсудил поставки оружия с представителем Пентагона Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (фото facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Говорили о поставках вооружения и техники для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Залужного.

Во время разговора стороны "сверяли часы" по поставкам вооружения, боеприпасов и техники Украины.

"Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за помощь, благодаря которой, Украина продолжает бороться за свою свободу.

"Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", - добавил Залужный.

Генерал Милли был проинформирован о ситуации на Донбассе, в частности на Изюмском и Северодонецком направлениях, где Россия сегодня сосредотачивает максимальные усилия и боеспособные группировки.

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