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Звірили годинники. Залужний обговорив поставки зброї з представником Пентагону

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Субота 30 квітня 2022 22:37
Звірили годинники. Залужний обговорив поставки зброї з представником Пентагону Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергій Пишкін

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Говорили про поставки озброєння й техніки для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Залужного.

Під час розмови, сторони "звіряли годинники" щодо поставок озброєння, боєприпасів та техніки для України.

"Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за допомогу, завдяки якій, Україна продовжує боротися за свою свободу.

"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", - додав Залужний.

Генерал Міллі був проінформований щодо ситуації на Донбасі, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де Росія сьогодні зосереджує максимальні зусилля й боєздатні угруповання.

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