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Свергнутый вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищениях детей

Новина українською →
Афганистан , Вторник 24 августа 2021 04:55
Свергнутый вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищениях детей Фото: Амрулла Салех, вице-президент Афганистана (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Артур Родивилов

Боевики террористической организации "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия в районе Андараб северной провинции Афганистана Баглан. Террористы также похищают местных жителей, в том числе детей и стариков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter свергнутого вице-президента страны.

С обвинениями в понедельник, 23 августа, выступил Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата там власти исламистами в середине августа 2021 года.

"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасающая. Тысячи женщин и детей оказались вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", - написал политик.

Ранее Салех объявил, что не признает власть "Талибана" и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну.

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