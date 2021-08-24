Повалений віце-президент Афганістану звинуватив талібів у викраденнях дітей

Бойовики терористичної організації "Талібан" блокують постачання палива і продовольства в районі Андараб північної провінції Афганістану Баглан. Терористи також викрадають місцевих жителів, у тому числі дітей і людей похилого віку.

Зі звинуваченнями в понеділок, 23 серпня, виступив Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення там влади ісламістами в середині серпня 2021 року.

"Таліби не пропускають продукти харчування і паливо в долину Андараб. Гуманітарна ситуація жахлива. Тисячі жінок і дітей виявилися змушені тікати в гори. Протягом останніх двох днів "Талібан" викрадає дітей і людей похилого віку і використовує їх в якості живих щитів для пересування або обшуків в будинках", - написав політик.