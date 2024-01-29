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У Свердловській області РФ масштабна пожежа на складі (відео)

Фото: у Свердловській області РФ масштабна пожежа на складі (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Арамілі Свердловської області Росії сталася пожежа у понеділок вночі, 29 січня. Там загорілося виробничо-складське приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася пожежа на площі 800 кв. м.

Зазначається, що гасіння ускладнювалося сильною задимленістю. Пожежники евакуювали семеро людей.

Атаки дронів та вибухи у Росії

Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Також потужний вибух пролунав у Ленінградській області 26 січня. 

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Російська ФедераціяПожежа