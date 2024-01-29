У Свердловській області РФ масштабна пожежа на складі (відео)

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася пожежа на площі 800 кв. м.

Зазначається, що гасіння ускладнювалося сильною задимленістю. Пожежники евакуювали семеро людей.

Атаки дронів та вибухи у Росії

Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Також потужний вибух пролунав у Ленінградській області 26 січня.