Свентек выбила россиянку и во второй раз вышла в финал "Ролан Гарроса"

Интрига в поединке сохранялась только на старте первого сета. Свентек взяла две первые подачи, а потом Касаткина неожиданно оформила обратный брейк.

Соперницы шли ровно, но на финише партии лучшая теннисистка планеты взяла еще две подачи россиянки и выиграла сет. Всего на победу в первой партии полька потратила 36 минут.

Еще проще Свентек было в сете втором. Первая ракетка мира отдала лишь гейм Касаткиной и оформила второй в карьере выход в финал French Open, затратив на вторую партию всего полчаса.

Свентек победила на "Ролан Гарросе-2020", когда ее соперницей в финале была американка София Кенин. Теперь полька в решающем матче сыграет против победителя пары Тревизан-Гофф.