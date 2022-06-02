Свьонтек вибила росіянку та вдруге вийшла у фінал "Ролан Гарросу"

Інтрига в поєдинку зберігалася лише на старті першого сету. Свьонтек взяла дві перші подачі, та потім Касаткіна несподівано оформила зворотний брейк.

Суперниці йшли рівно, але на фініші партії найкраща тенісистка планети взяла ще дві подачі росіянки та виграла сет. Усього на перемогу в першій партії полька витратила 36 хвилин.

Ще простріше Свьонтек було в сеті другому. Перша ракетка світу віддала лише гейм Касаткіній і оформила другий у кар'єрі вихід до фіналу French Open, затративши на другу партію лише півгодини.

Свьонтек перемогла на "Ролан Гарросі-2020", коли її суперницею у фіналі була американка Софія Кенін. Тепер полька у вирішальному матчі зіграє проти переможця пари Тревізан-Гофф.