ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сокол" ведет переговоры о проведении сезона в иностранном чемпионате

Новина українською →
Киев, Четверг 02 июня 2022 16:06
"Сокол" ведет переговоры о проведении сезона в иностранном чемпионате Фото: Чемпион Украины может временно сменить прописку (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий сезон киевский "Сокол" может провести в одном из соседних чемпионатов.

Об этом рассказал помощник главного тренера команды Константин Симчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Чемпион Украины по хоккею сезон 2022/23 может провести в первенстве Польши, Венгрии или Словакии. Руководство "Сокола" уже начало переговоры с местными функционерами.

Столичный гранд подтвердил участие в Континентальном кубке. Такое решение далось боссам "Сокола" нелегко, поскольку перспективы украинского хоккея, как и всего спорта, остаются неопределенными из-за развязанной РФ войны.

"Это – совместное решение руководства клуба и ФХУ. Конечно, мы не знаем, стартует ли чемпионат Украины-2022/23. Учитывая это, мы ведем переговоры относительно участия "Сокола" в чемпионатах Польши, Венгрии или Словакии", – заявил Симчук.

В настоящее время клуб работает над источниками финансирования. В частности, ряд прошлогодних партнеров пообещали оказывать "Соколу" поддержку и в дальнейшем. Также гранд на постоянной связи со своими хоккеистами. Руководство киевлян получило несколько предложений, но стремится сохранить костяк команды.

К слову, "Рейнджерс" повел в финальной серии Востока после разгрома "Тампы-Бэй".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сокол хоккей
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине