"Сокол" ведет переговоры о проведении сезона в иностранном чемпионате

Грядущий сезон киевский "Сокол" может провести в одном из соседних чемпионатов.

Об этом рассказал помощник главного тренера команды Константин Симчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ .

Чемпион Украины по хоккею сезон 2022/23 может провести в первенстве Польши, Венгрии или Словакии. Руководство "Сокола" уже начало переговоры с местными функционерами.

Столичный гранд подтвердил участие в Континентальном кубке. Такое решение далось боссам "Сокола" нелегко, поскольку перспективы украинского хоккея, как и всего спорта, остаются неопределенными из-за развязанной РФ войны.

"Это – совместное решение руководства клуба и ФХУ. Конечно, мы не знаем, стартует ли чемпионат Украины-2022/23. Учитывая это, мы ведем переговоры относительно участия "Сокола" в чемпионатах Польши, Венгрии или Словакии", – заявил Симчук.

В настоящее время клуб работает над источниками финансирования. В частности, ряд прошлогодних партнеров пообещали оказывать "Соколу" поддержку и в дальнейшем. Также гранд на постоянной связи со своими хоккеистами. Руководство киевлян получило несколько предложений, но стремится сохранить костяк команды.