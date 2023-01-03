У Сватовому вибухнув склад із боєкомплектом окупантів, - СтратКом ЗСУ

У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області вибухнув склад із боєкомплектом російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Наші захисники майже два тижні спостерігали й фіксували кількість УРАЛів, які заїзждали на базу ворога.
"Протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК", - зазначили у СтратКомі ЗСУ.
Нагадаємо, 2 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
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