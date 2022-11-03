У Сватовому окупанти розмістили біля шкіл техніку, використовуючи дітей як "щит", - Генштаб

У Луганській області окупанти продовжують використовувати людей як "живий щит". У Сватовому росіяни розмістили підрозділи та техніку у школах та на підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що окупанти змушують місцеве населення працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Також російські окупаційні війська продовжують примусову "евакуацію" населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги та обладнання з лікарень із населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

Минулої доби підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів близько 12 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Було відбито атаки ворога біля населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка в Донецькій області.

Ворог проводить обстріл ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів об'єктам критичної інфраструктури та приміщенням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На удари російських окупантів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ Харківської області, Кременчук Полтавської області, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка та Невельське Донецької області, Сміла Черкаської області, Нова Кам'янка Херсонської області та Тернові Поди Миколаївської області.

Зберігається загроза завдання нових ударів та залучення ударних БПЛА, у тому числі і з території Білорусі.