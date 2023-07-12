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На Сватівському напрямку ЗСУ знищили російський "Орлан". Сирський показав відео

Фото: російський БПЛА "Орлан" (t.me/milin.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади на Сватівському напрямку знищили розвідувальний безпілотник росіян типу "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Сватівський напрямок. 92 ОМБр знищує ворожий БПЛА "Орлан". Якісна робота", 0 написав Сирський під відео.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, українські від початку літа посилили наступальні операції у Запорізькій та Донецькій областях. Українським військовим вдалося звільнити до десятка населених пунктів.

Аналітики ISW зазначають, що наші захисники контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні України.

За останніми даними Генштабу, українські захисники продовжують наступ на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. Проте ворог чинить потужний опір поблизу Бахмута, переміщує війська та застосовує резерви.

Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські окупанти активно застосовують тут резерви, зазнають значних втрат. На вказаних напрямках тривають важкі бої.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 12 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 33 дрони.

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