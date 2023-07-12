На Сватовском направлении ВСУ уничтожили российский "Орлан". Сырский показал видео

"Сватовское направление. 92 ОМБр уничтожает вражеский БПЛА "Орлан". Качественная работа", - написал Сырский под видео.

Ситуация на фронте

Напомним, украинские с начала лета ужесточили наступательные операции в Запорожской и Донецкой областях. Украинским военным удалось освободить до десятка населенных пунктов.

Аналитики ISW отмечают, что наши защитники контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге Украины.

По последним данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Однако враг оказывает мощное сопротивление вблизи Бахмута, перемещает войска и применяет резервы.

Кроме того, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские оккупанты активно применяют здесь резервы, терпят значительные потери. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 235 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.