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На Сватовском направлении ВСУ уничтожили российский "Орлан". Сырский показал видео

Фото: российский БПЛА "Орлан" (t.me/milin.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады на Сватовском направлении уничтожили разведывательный беспилотник россиян типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Сватовское направление. 92 ОМБр уничтожает вражеский БПЛА "Орлан". Качественная работа", - написал Сырский под видео.

Ситуация на фронте

Напомним, украинские с начала лета ужесточили наступательные операции в Запорожской и Донецкой областях. Украинским военным удалось освободить до десятка населенных пунктов.

Аналитики ISW отмечают, что наши защитники контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге Украины.

По последним данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Однако враг оказывает мощное сопротивление вблизи Бахмута, перемещает войска и применяет резервы.

Кроме того, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские оккупанты активно применяют здесь резервы, терпят значительные потери. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 235 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.

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