На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти

Зазначається, що на Сватівському напрямку відновилися активні бойові дії. Село Ягідне військо противника взяти під контроль не можуть.

Російські окупанти захопили Новоселівське. А в районі Червонопопівки ворог повідомляє про відступ.

В Донецькій області на Бахмутському відрізку йдуть бої в районі Бахмутського. Одна з атак ЗСУ у цьому районі не мала успіху. Тривають бої також у районі Опитного.

На Авдіївському відрізку фронту українські військові завдають російським окупантам значних втрат в особовому складі у Первомайському та на околиці Невельського.

Ситуація на інших напрямках

На півночі України біля держкордону, а також на Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - без змін.