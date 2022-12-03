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На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти

Фото: відновилися активні бойові дії на Сватівському напрямку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На Луганщині на Сватівському напрямку захисники України ведуть бої з російськими окупантами. Після опівночі 3 грудня з'явилася інформація, що інтервентам вдалося захопити один із населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані інтерактивної карти DeepState.

Зазначається, що на Сватівському напрямку відновилися активні бойові дії. Село Ягідне військо противника взяти під контроль не можуть.

Російські окупанти захопили Новоселівське. А в районі Червонопопівки ворог повідомляє про відступ.

В Донецькій області на Бахмутському відрізку йдуть бої в районі Бахмутського. Одна з атак ЗСУ у цьому районі не мала успіху. Тривають бої також у районі Опитного.

На Авдіївському відрізку фронту українські військові завдають російським окупантам значних втрат в особовому складі у Первомайському та на околиці Невельського.

Ситуація на інших напрямках

На півночі України біля держкордону, а також на Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - без змін.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай оцінив, які міста області ЗСУ звільнять наступними.

Додамо, що українські військові наголошували на тому, що деокупація Луганської області не буде швидкою, оскільки окупанти встигли зміцнитися та підготуватися.

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Війна Росії проти УкраїниКарта бойових дій