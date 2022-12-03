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На Сватовском направлении возобновились активные бои: обновлены карты

Фото: возобновлены активные боевые действия на Сватовском направлении (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области на Сватовском направлении защитники Украины ведут бои с российскими оккупантами. После полуночи 3 декабря появилась информация, что интервентам удалось захватить один из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

Отмечается, что на Сватовском направлении возобновились активные боевые действия. Село Ягодное войска противника взять под контроль не могут.

Российские оккупанты захватили Новоселовское. А в районе Червонопоповки враг сообщает об отступлении.

В Донецкой области на Бахмутском отрезке идут бои в районе Бахмутского. Одна из атак ВСУ в этом райне не имела успеха. Продолжаются бои также в районе Опытного.

На Авдеевском отрезке фронта украинские военные наносят российским оккупантам значительные потери в личном составе в Первомайском и на окраине Невельского.

Ситуация на других направлениях

На севере Украины около госграницы, а также на Запорожском и Таврическом отрезках фронта - без изменений.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай оценил, какие города области ВСУ освободят следующими.

Добавим, что украинские военные отмечали, что деоккупация Луганской области не будет быстрой, поскольку оккупанты успели укрепиться и подготовиться.

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