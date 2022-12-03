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На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти

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Субота 03 грудня 2022 01:55
На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти Фото: відновилися активні бойові дії на Сватівському напрямку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На Луганщині на Сватівському напрямку захисники України ведуть бої з російськими окупантами. Після опівночі 3 грудня з'явилася інформація, що інтервентам вдалося захопити один із населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані інтерактивної карти DeepState.

Зазначається, що на Сватівському напрямку відновилися активні бойові дії. Село Ягідне військо противника взяти під контроль не можуть.

Російські окупанти захопили Новоселівське. А в районі Червонопопівки ворог повідомляє про відступ.

На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені картиНа Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти

В Донецькій області на Бахмутському відрізку йдуть бої в районі Бахмутського. Одна з атак ЗСУ у цьому районі не мала успіху. Тривають бої також у районі Опитного.

На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти

На Авдіївському відрізку фронту українські військові завдають російським окупантам значних втрат в особовому складі у Первомайському та на околиці Невельського.

На Сватівському напрямку відновилися активні бої: оновлені карти

Ситуація на інших напрямках

На півночі України біля держкордону, а також на Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - без змін.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай оцінив, які міста області ЗСУ звільнять наступними.

Додамо, що українські військові наголошували на тому, що деокупація Луганської області не буде швидкою, оскільки окупанти встигли зміцнитися та підготуватися.

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