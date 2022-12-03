На Сватовском направлении возобновились активные бои: обновлены карты

В Луганской области на Сватовском направлении защитники Украины ведут бои с российскими оккупантами. После полуночи 3 декабря появилась информация, что интервентам удалось захватить один из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обновленные данные интерактивной карты DeepState .

Отмечается, что на Сватовском направлении возобновились активные боевые действия. Село Ягодное войска противника взять под контроль не могут.

Российские оккупанты захватили Новоселовское. А в районе Червонопоповки враг сообщает об отступлении.

В Донецкой области на Бахмутском отрезке идут бои в районе Бахмутского. Одна из атак ВСУ в этом райне не имела успеха. Продолжаются бои также в районе Опытного.

На Авдеевском отрезке фронта украинские военные наносят российским оккупантам значительные потери в личном составе в Первомайском и на окраине Невельского.

Ситуация на других направлениях

На севере Украины около госграницы, а также на Запорожском и Таврическом отрезках фронта - без изменений.