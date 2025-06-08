Сварка Трампа і Маска: союзників змушують вибирати, на чиєму вони боці, - RS

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Ілона Маска після публічного конфлікту. Від їхніх союзників вимагають визначитися, чий бік вони займають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rolling Stone.
"Ми відбираємо в Ілона друзів. Якщо він захоче їх повернути, йому доведеться поцілувати зад Дональда Трампа міцніше, ніж він будь-коли цілував будь-чий зад за все своє життя. Навіть у цьому випадку немає гарантії, що він повернеться з цієї ситуації", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.
Інше джерело повідомило в четвер, що співробітники Білого дому за Трампа вже почали телефонувати й надсилати повідомлення високопоставленим союзникам (великим спонсорам у партії тощо) як президента США, так і Маска, вимагаючи, щоб вони обирали сторону в цьому конфлікті. Також вони додавали, що це, ймовірно, буде найпростішим вибором, який союзники коли-небудь зроблять
Ще один чиновник команди Трампа зазначає, що відтоді, як усе вихлюпнулося на широкий загал, члени уряду Трампа і "його святая святих" були завалені повідомленнями від зовнішніх союзників і соратників у бізнесі, ЗМІ та політичній еліті. У повідомленнях наголошували на їхній відданості 45-му і 47-му президенту США.
За словами цього чиновника, наплив відданості стає настільки інтенсивним, що деякі повідомлення містять рядки: "На випадок, якщо президент не бачив мого повідомлення..." і "Ілон для нас мертвий".
Видання пише, що поки неясно, скільки важливих "друзів" зможе зберегти Маск у найближчій і довгостроковій перспективі. Однак поки що справи в нього йдуть не надто добре.
Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії минулого року, Ілон Маск активно підтримував Дональда Трампа, зокрема, вкладався фінансово.
Незабаром після перемоги Маск обійняв посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Він займався оптимізацією федерального уряду і скороченням витрат. Зокрема, не обійшлося без скандалів - було закрито низку ЗМІ, а також USAID.
Минулого тижня Маск заявив, що його роль як спеціального держслужбовця добігає кінця. У п'ятницю він залишив посаду, а днями розкритикував законопроєкт про податки і витрати, який підписав Трамп.
Зокрема, він назвав документ «огидною гидотою», після чого сторони почали обмінюватися в соцмережах звинуваченнями.
Зазначимо, вчора WSJ написало, що Трамп після публічної сварки обізвав Маска "завзятим наркоманом". Такі заяви він робив у приватних бесідах на тлі розриву стосунків із мільярдером.
Детальніше про те, що не поділили Маск і Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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