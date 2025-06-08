Ссора Трампа и Маска: союзников вынуждают выбирать, на чьей они стороне, - RS

"Мы отбираем у Илона друзей. Если он захочет их вернуть, ему придется поцеловать зад Дональда Трампа крепче, чем он когда-либо целовал чьей-либо зад за всю свою жизнь. Даже в этом случае нет гарантии, что он вернется из этой ситуации", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Другой источник сообщил в четверг, что сотрудники Белого дома при Трампе уже начали звонить и отправлять сообщения высокопоставленным союзникам (крупным спонсорам в партии и так далее) как президента США, так и Маска, требуя, чтобы они выбирали сторону в этом конфликте. Также они добавляли, что это, вероятно, будет самым простым выбором, который союзники когда-либо сделают

Еще один чиновник команды Трампа отмечает, что с тех пор, как все выплеснулось на всеобщее обозрение, члены правительства Трампа и "его святая святых" были завалены сообщениями от внешних союзников и соратников в бизнесе, СМИ и политической элите. В сообщениях подчеркивалась их преданность 45-му и 47-му президенту США.

По словам этого чиновника, наплыв преданности становится настолько интенсивным, что некоторые сообщения, включают в себя строки: "На случай, если президент не видел моего сообщения..." и "Илон для нас мертв".

Издание пишет, что пока неясно, сколько важных "друзей" сможет сохранить Маск в ближайшей и долгосрочной перспективе. Однако пока что дела у него идут не слишком хорошо.