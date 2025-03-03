Сварка між Трампом і Зеленським була навмисною ескалацією, - Мерц

"На мій погляд, це була не спонтанна реакція на висловлювання Зеленського, а явно навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", - вважає Мерц.

За словами потенційно майбутнього канцлера Німеччини, він був здивований тоном діалогу, який "не сприяв користі справі".

Як зазначив Мерц, така сварка між Трампом і Зеленським відповідала нинішній поведінці американського уряду. Він кілька разів переглядав відеозапис зустрічі двох лідерів.

"У низці подій останніх тижнів і місяців, включно з появою американської делегації в Мюнхені на безпековій конференції, є певна послідовність, яку ми зараз спостерігаємо з боку Вашингтона", - наголосив він.

Лідер ХДС припустив, що вже найближчими роками і десятиліттями Європі доведеться робити набагато більше для забезпечення власної безпеки. Але він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб "утримати американців у Європі".