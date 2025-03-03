Ссора между Трампом и Зеленским была преднамеренной эскалацией, - Мерц

"На мой взгляд, это была не спонтанная реакция на высказывания Зеленского, а явно преднамеренная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - считает Мерц.

По словам потенциально будущего канцлера Германии, он был удивлен тоном диалога, который "не способствовал пользе делу".

Как отметил Мерц, такая ссора между Трампом и Зеленским соответствовала нынешнему поведению американского правительства. Он несколько раз просматривал видеозапись встречи двух лидеров.

"В череде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности, есть определенная последовательность, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Вашингтона", - подчеркнул он.

Лидер ХДС предположил, что уже в ближайшие годы и десятилетия Европе придется делать гораздо больше для обеспечения собственной безопасности. Но он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы "удержать американцев в Европе".