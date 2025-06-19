СВАМ може спровокувати економічний колапс в Україні, - Омельченко

"Це, по суті, ми можемо попасти в економічний колапс. І так в нас економічна ситуація дуже складна", - наголосив експерт, звертаючи увагу на сукупність загроз, які нависли над країною.

За словами Омельченка, вже з 1 липня Україна втрачає режим "торговельного безвізу" з ЄС, що автоматично ускладнить експорт для значної кількості українських підприємств, а у 2026 році - додатковий удар у вигляді CBAM.

"Наступного року Європейський союз вводить механізм CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism, ви знаєте про це, я впевнений. І це означає, що ще додатковий удар по нашій економіці ми можемо і не витримати", - попереджає він.

Фахівець закликає уряд до максимальної відповідальності та дипломатичної активності у переговорах із Брюсселем: "Я думаю, що уряду треба дуже-дуже добре думати".