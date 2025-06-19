СВАМ может спровоцировать экономический коллапс в Украине, - Омельченко

"Это, по сути, мы можем попасть в экономический коллапс. И так у нас экономическая ситуация очень сложная", - подчеркнул эксперт, обращая внимание на совокупность угроз, которые нависли над страной.

По словам Омельченко, уже с 1 июля Украина теряет режим "торгового безвиза" с ЕС, что автоматически усложнит экспорт для значительного количества украинских предприятий, а в 2026 году - дополнительный удар в виде CBAM.

"В следующем году Европейский союз вводит механизм CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism, вы знаете об этом, я уверен. И это означает, что еще дополнительный удар по нашей экономике мы можем и не выдержать", - предупреждает он.

Специалист призывает правительство к максимальной ответственности и дипломатической активности в переговорах с Брюсселем: "Я думаю, что правительству надо очень-очень хорошо думать".