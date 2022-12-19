У них "свадьба в Малиновке". Кім відреагував на чутки про вихід росіян з Каховки

"В них там "свадьба в Малиновке". Вони самі не можуть розібратися, хто куди їде та куди переміщується", - сказав голова Миколаївської ОВА.

Він пояснив, що не може підтвердити, що війська РФ збираються виходить з Херсонської області, додавши, що в них "все дуже хаотично", військові маневрують та переміщуються.

"Якщо якийсь підрозділ звідти вийшов, я гадаю, вони його не покинули, вони міняють дислокацію", - наголосив Кім.

За його словами, до таких дій росіян спонукають постійні атаки Збройних сил України по місцям постійної дислокації військових РФ.