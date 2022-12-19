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У них "свадьба в Малиновке". Кім відреагував на чутки про вихід росіян з Каховки

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію про вихід російських військових з Каховки та Нової Каховки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Преступности.НЕТ"

"В них там "свадьба в Малиновке". Вони самі не можуть розібратися, хто куди їде та куди переміщується", - сказав голова Миколаївської ОВА.

Він пояснив, що не може підтвердити, що війська РФ збираються виходить з Херсонської області, додавши, що в них "все дуже хаотично", військові маневрують та переміщуються.

"Якщо якийсь підрозділ звідти вийшов, я гадаю, вони його не покинули, вони міняють дислокацію", - наголосив Кім.

За його словами, до таких дій росіян спонукають постійні атаки Збройних сил України по місцям постійної дислокації військових РФ.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія "інсценує" виведення військ з Каховки.

Раніше ми писали, що означають маневри росіян на лівому березі Херсонської області.

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Війна Росії проти УкраїниВиталий КимНовая Каховка