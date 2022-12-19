У них "свадьба в Малиновке". Ким отреагировал на слухи о выходе россиян из Каховки

Сегодня, 19 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал информацию о выходе российских военных из Каховки и Новой Каховки
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Преступности.НЕТ"
"У них там "свадьба в Малиновке". Они сами не могут разобраться, кто куда едет и куда перемещается", - сказал глава Николаевской ОВА.
Он пояснил, что не может подтвердить, что войска РФ собираются выходить из Херсонской области, добавив, что у них "все очень хаотично", военные маневрируют и перемещаются.
"Если какое-то подразделение оттуда вышло, я думаю, они его не покинули, они меняют дислокацию", - подчеркнул Ким.
По его словам, к подобным действиям россиян побуждают постоянные атаки Вооруженных сил Украины по местам постоянной дислокации военных РФ.
Напомним, по данным Института изучения войны, Россия "инсценирует" вывод войск из Каховки.
Раньше мы писали, что означают маневры россиян на левом берегу Херсонской области.
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