"Суверенітет не обговорюється". У Панамі відповіли на зазіхання Трампа

Він заперечив контакти Панами з Трампом чи його командою. Міністр наголосив, що коли Трамп вступить на посаду, відносини між США та Панамою будуть регулюватися через звичайні та відповідні офіційні канали.

Мартінес-Ача повторив позицію президента Панами Рауля Муліно про те, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню.

"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню. Єдині руки, які контролюють канал, - це панамські руки, і так буде завжди", - сказав глава МЗС.

Він додав, що місією Панамського каналу є "служіння людству та світовій торгівлі і це одна з великих цінностей, яку панамці пропонують світові, даючи міжнародній спільноті гарантію не брати участі або бути активною участю в будь-якому конфлікті".