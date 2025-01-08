"Суверенітет не обговорюється". У Панамі відповіли на зазіхання Трампа

У Панамі наголосили, що суверенітет Панамського каналу не обговорюється. Ніяких розмов з обраним президентом США Дональдом Трампом на цю тему не було.
Про це заявив міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telemetro.
Він заперечив контакти Панами з Трампом чи його командою. Міністр наголосив, що коли Трамп вступить на посаду, відносини між США та Панамою будуть регулюватися через звичайні та відповідні офіційні канали.
Мартінес-Ача повторив позицію президента Панами Рауля Муліно про те, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню.
"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню. Єдині руки, які контролюють канал, - це панамські руки, і так буде завжди", - сказав глава МЗС.
Він додав, що місією Панамського каналу є "служіння людству та світовій торгівлі і це одна з великих цінностей, яку панамці пропонують світові, даючи міжнародній спільноті гарантію не брати участі або бути активною участю в будь-якому конфлікті".
Нещодавно новобраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у стягуванні надмірної плати за користування Панамським каналом. Він розкритикував рішення колишнього президента США Джиммі Картера повернути контроль над Панамським каналом Панамі.
Трамп не виключив військових чи економічних методів для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом.
Детальніше про те, що означають заяви Трампа - у матеріалі РБК-Україна.
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