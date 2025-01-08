"Суверенитет не обсуждается". В Панаме ответили на посягательства Трампа

В Панаме подчеркнули, что суверенитет Панамского канала не обсуждается. Никаких разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом на эту тему не было.
Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telemetro.
Он отрицает контакты Панамы с Трампом или его командой. Министр подчеркнул, что когда Трамп вступит в должность, отношения между США и Панамой будут регулироваться через обычные и соответствующие официальные каналы.
Мартинес-Ача повторил позицию президента Панамы Рауля Мулино о том, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению.
"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению. Единственные руки, которые контролируют канал, - это панамские руки, и так будет всегда", - сказал глава МИД.
Он добавил, что миссией Панамского канала является "служение человечеству и мировой торговле и это одна из великих ценностей, которую панамцы предлагают миру, давая международному сообществу гарантию не участвовать или быть активным участием в любом конфликте".
Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Он раскритиковал решение бывшего президента США Джимми Картера вернуть контроль над Панамским каналом Панаме.
Трамп не исключил военных или экономических методов для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Подробнее о том, что означают заявления Трампа - в материале РБК-Украина.
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