"Суверенітет і територіальна цілісність": у МЗС Австрії назвали умови для стійкого миру в Україні

Міністерка наголосила, що дотримання міжнародного права, принципів ООН та ОБСЄ - це не лише моральна заява.

"Мир тримається тільки тоді, коли він справедливий і довготривалий. І, звісно, коли гарантовано суверенітет і повну територіальну цілісність України, її здатність до самооборони, а також усі можливості для відновлення зруйнованих міст і сіл та перспективи для людей в Україні на мирне життя та життя в добробуті", - сказала вона.

Також Майнль-Райзінгер вважає, що ОБСЄ може і повинна відігравати важливу роль у формуванні майбутньої безпеки Європи.

"Я вірю, що саме в такі складні часи, саме в часи війни – війни, яка спалахнула в Україні, – ОБСЄ, організація, побудована на консенсусі, може і повинна відігравати важливу роль у формуванні майбутньої європейської, у найширшому сенсі, архітектури безпеки", - зазначила міністерка.

Окрім того, Майнль-Райзінгер наголосила, що має діяти сила права, а не право сильнішого.

"В усякому разі ясно одне: ми не хочемо жити у світі, де діє лише право сильнішого. Саме тому ми як Австрія ми виступаємо за силу права", - резюмувала вона.