Суттєвої зміни курсу долара не буде: НБУ оприлюднив попередні дані торгів на міжбанку

Наступним кроком НБУ буде встановлення офіційного курсу на 4 жовтня. Цей курс не буде суттєво відрізнятися від довідкового курсу.

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Дані торгів на міжбанку свідчать, що курс сьогодні стабільний - 36,55-36,60 (купівля-продаж).

udinform.com

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Відсьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ буде встановлювати офіційний курс. Однак центробанк буде присутній на ринку з інтервенціями, що означатиме фактичну "керованість" курсу.