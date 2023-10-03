UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суттєвої зміни курсу долара не буде: НБУ оприлюднив попередні дані торгів на міжбанку

Фото: курс долара не зміниться після рішення НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу гривні до долара за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку 3 жовтня. Воно становить 36,5744 грн/долар і майже не відрізняється від фіксованого курсу, який діяв з липня минулого року - 36,5686 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Наступним кроком НБУ буде встановлення офіційного курсу на 4 жовтня. Цей курс не буде суттєво відрізнятися від довідкового курсу.

bank.gov.ua

Дані торгів на міжбанку свідчать, що курс сьогодні стабільний - 36,55-36,60 (купівля-продаж).

udinform.com

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Відсьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ буде встановлювати офіційний курс. Однак центробанк буде присутній на ринку з інтервенціями, що означатиме фактичну "керованість" курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ