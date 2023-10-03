Существенного изменения курса доллара не будет: НБУ обнародовал данные торгов на межбанке

Следующим шагом НБУ станет установление официального курса на 4 октября. Этот курс значительно не отличается от справочного курса.

bank.gov.ua

Данные торгов на межбанке свидетельствуют, что курс сегодня стабилен - 36,55-36,60 (покупка-продажа).

udinform.com

Новая политика НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Сегодня банки будут продавать и покупать валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от действующего с начала войны официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ будет устанавливать официальный курс. Однако центробанк будет присутствовать на рынке с интервенциями, что будет означать фактическую "управляемость" курса.