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Существенного изменения курса доллара не будет: НБУ обнародовал данные торгов на межбанке

Фото: курс доллара не изменится после решения НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обнародовал справочное значение курса гривны к доллару по результатам торгов на межбанковском валютном рынке 3 октября. Оно составляет 36,5744 грн/доллар и почти не отличается от фиксированного курса, действовавшего с июля прошлого года - 36,5686 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Следующим шагом НБУ станет установление официального курса на 4 октября. Этот курс значительно не отличается от справочного курса.

bank.gov.ua

Данные торгов на межбанке свидетельствуют, что курс сегодня стабилен - 36,55-36,60 (покупка-продажа).

udinform.com

Новая политика НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Сегодня банки будут продавать и покупать валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от действующего с начала войны официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ будет устанавливать официальный курс. Однако центробанк будет присутствовать на рынке с интервенциями, что будет означать фактическую "управляемость" курса.

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