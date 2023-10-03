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Суттєвої зміни курсу долара не буде: НБУ оприлюднив попередні дані торгів на міжбанку

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 12:41
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Суттєвої зміни курсу долара не буде: НБУ оприлюднив попередні дані торгів на міжбанку Фото: курс долара не зміниться після рішення НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу гривні до долара за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку 3 жовтня. Воно становить 36,5744 грн/долар і майже не відрізняється від фіксованого курсу, який діяв з липня минулого року - 36,5686 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Наступним кроком НБУ буде встановлення офіційного курсу на 4 жовтня. Цей курс не буде суттєво відрізнятися від довідкового курсу.

Суттєвої зміни курсу долара не буде: НБУ оприлюднив попередні дані торгів на міжбанку

bank.gov.ua

Дані торгів на міжбанку свідчать, що курс сьогодні стабільний - 36,55-36,60 (купівля-продаж).

Суттєвої зміни курсу долара не буде: НБУ оприлюднив попередні дані торгів на міжбанку

udinform.com

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Відсьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ буде встановлювати офіційний курс. Однак центробанк буде присутній на ринку з інтервенціями, що означатиме фактичну "керованість" курсу.

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