Суттєві зміни: банкіри назвали основні ризики для фінансового сектору України

Останнє опитування топ-менеджерів фінансових установ суттєво змінило перелік основних джерел ризиків у фінансовому секторі. Незмінною залишається думка респондентів лише стосовно основного ризику - війна з Росією й надалі створює найвищі ризики для системи (97%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про системні ризики" НБУ.
Разом з тим, фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що попередні два опитування ледве потрапляв до чільної десятки, наразі повернувся на друге місце серед провідних ризиків (77%).
До чільної п’ятірки також потрапили ризики шахрайства та кібернетичних загроз (вони традиційно входять до п’яти найбільших загроз), а також ризики рівня економічної активності й вартості активів та якості застави. Фактори рівня інфляції, обмінного курсу змістилися з лідерів до кінця двадцятки найбільших ризиків.
Респонденти також зазначали про підвищення за останні пів року ризиків неналежного захисту прав кредиторів та інвесторів, якості людського капіталу у фінсекторі, а також політичної та соціальної ситуації в країні.
Опитування проводилося з 11 до 24 травня 2023 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, десяти страхових та трьох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.
Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2023 року Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився вище нейтрального рівня (50 пунктів) і становив 50,5. Таким чином, український бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює поточні результати своєї діяльності, попри повномасштабну війну.
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