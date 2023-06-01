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Зростання цін та звільнення працівників: чого очікує український бізнес

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Україна, Четвер 01 червня 2023 12:58
Зростання цін та звільнення працівників: чого очікує український бізнес Фото: бізнес підвищить ціни на продукцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює поточні результати своєї діяльності, попри повномасштабну війну. Проте збільшення кількості найманих працівників не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

У травні 2023 року Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився вище нейтрального рівня (50 пунктів) і становив 50,5 проти 51,5 у квітні.

Зростання цін та звільнення працівників: чого очікує український бізнес

"Успішне відновлення енергосистеми, пожвавлення внутрішнього попиту, зокрема завдяки поступовому поверненню українців з-за кордону, а також зміцнення курсу гривні сприяли позитивним настроям респондентів щодо економічних результатів у найближчій перспективі", - зазначили в НБУ.

Зростання цін та звільнення працівників: чого очікує український бізнес

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін на сировину та товари постачальників, а також тарифів на власну продукцію/послуги.

Підвищення цін на власну продукцію планують 33,3% респондентів, 66,7% не очікують зростання, а 0% вважають, що ціни знизяться.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Респонденти всіх секторів, долучених до опитування, не налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників. Найменш песимістичні оцінки - в підприємств сфери послуг.

Зокрема, 9,5% планують наймати нових працівників, 71,4% залишать штат без змін, а 19,0% очікують зменшення кількості працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 24 травня 2023 року. В опитуванні взяло участь 487 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб.

У квітні інфляція в Україні впала до 17,9%. Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

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