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Существенные изменения: банкиры назвали главные риски для финансового сектора Украины

Фото: НБУ провел опрос по рискам финансового сектора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Последний опрос топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил список основных источников рисков в финансовом секторе. Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска - война с Россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос о системных рисках" НБУ.

Вместе с тем, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, который в предыдущие два опроса едва попадал в первую десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).

В пятерку также попали риски мошенничества и кибернетических угроз (они традиционно входят в пять наибольших угроз), а также риски уровня экономической активности и стоимости активов и качества залога. Факторы уровня инфляции, обменного курса сместились с лидеров к концу двадцатки наибольших рисков.

Респонденты также отмечали повышение за последние полгода рисков ненадлежащей защиты прав кредиторов и инвесторов, качества человеческого капитала в финсекторе, а также политической и социальной ситуации в стране.

Опрос проводился с 11 по 24 мая 2023 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, десяти страховых и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2023 года Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался выше нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 50,5. Таким образом, украинский бизнес второй месяц положительно оценивает текущие результаты своей деятельности, несмотря на полномасштабную войну.

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