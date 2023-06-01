Существенные изменения: банкиры назвали главные риски для финансового сектора Украины

Вместе с тем, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, который в предыдущие два опроса едва попадал в первую десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).

В пятерку также попали риски мошенничества и кибернетических угроз (они традиционно входят в пять наибольших угроз), а также риски уровня экономической активности и стоимости активов и качества залога. Факторы уровня инфляции, обменного курса сместились с лидеров к концу двадцатки наибольших рисков.

Респонденты также отмечали повышение за последние полгода рисков ненадлежащей защиты прав кредиторов и инвесторов, качества человеческого капитала в финсекторе, а также политической и социальной ситуации в стране.

Опрос проводился с 11 по 24 мая 2023 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, десяти страховых и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.