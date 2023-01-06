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Суттєве скорочення: у Мінагрополітики оцінили втрати посівних площ під врожай-2023

Фото: посівні площі у 2023 році скоротяться на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зменшення площ посіву озимих культур в Україні є досить суттєвими. Окрім військових дій на це вплинули також погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

"Навесні аграрії готові максимально компенсувати ці не засіяні площі. Хоча, ми й розуміємо, що посівні площі все одно будуть мінімум на 20% менші до показника 2021 року. Передовсім, через продовження тимчасової окупації областей України на Південному Сході та через інтенсивне мінування російськими окупантами с/г земель на деокупованій Харківщині та Херсонщині", - підкреслив він.

За його словами, основний виклик для аграріїв полягає у проведенні якісної весняної посівної, адже потрібно знайти достатньо фінансових ресурсів, щоб купити насіння, дизель, мінеральні добрива, засоби захисту рослин

Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики, повноцінне відновлення агросектору після війни займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва.

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Міністерство аграрної політики