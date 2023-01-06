RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Существенное сокращение: в Минагрополитики оценили потери посевных площадей под урожай-2023

Фото: посевные площади в 2023 году сократятся на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сокращения площадей посева озимых культур в Украине достаточно существенно. Помимо военных действий на это повлияли погодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"Весной аграрии готовы максимально компенсировать эти незасеянные площади. Хотя, мы и понимаем, что посевные площади все равно будут минимум на 20% меньше показателя 2021 года. Прежде всего, из-за продолжения временной оккупации областей Украины на Юго-Востоке и из-за интенсивного минирования российскими оккупантами с/х земель на деоккупированной Харьковщине и Херсонщине", - подчеркнул он.

По его словам, основной вызов для аграриев состоит в проведении качественной весенней посевной, ведь нужно найти достаточно финансовых ресурсов, чтобы купить семена, дизель, минеральные удобрения, средства защиты растений

Напомним, по оценкам Минагрополитики , полноценное восстановление агросектора после войны займет ориентировочно 2-3 года, в зависимости от типа производства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики