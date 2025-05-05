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Суцільні дощі та прохолода: синоптик попередила, що чекає українців 6 травня

Ілюстративне фото: синоптик попередила, що чекає українців 6 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 6 квітня, очікується прохолодна погода. Майже по всій території прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, у більшості областей стовпчик термометра буде показувати від +10 до +17 градусів.

"Проте осередок майбутнього літа ще можна відчути - на південному сході України завтра передбачається +20+25, а на Луганщині до +27 градусів", - написала Діденко.

Вона уточнила, що дощі, через діяльність атмосферних фронтів, ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України - переважно сухо.

Погода у Києві

У Києві 6-го травня є ймовірність невеликого дощу або просто "висітиме" щільна хмарність. Буде прохолодно, вдень максимально в межах +14 градусів.

Цього тижня погода в Україні обіцяє бути свіжою, із періодичними дощами.

"Легкі плащі чи куртки - якраз, парасолі та пігулки від головного болю та нечемної поведінки артеріального тиску тримайте при собі, проте дихати буде легко, спека ще далеко, ліфти працюють, бузок із каштанами розкішні", - зауважила синоптик.

Раніше ми писали про те, що негода наробила лиха у Чернівецькій області та де саме люди залишились без світла.

Читайте також, чи можливі в Україні руйнівні урагани.

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