Сплошные дожди и прохлада: синоптик предупредила, что ждет украинцев 6 мая

В Украине во вторник, 6 апреля, ожидается прохладная погода. Почти по всей территории прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, в большинстве областей столбик термометра будет показывать от +10 до +17 градусов.
"Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины завтра предполагается +20+25, а на Луганщине до +27 градусов", - написала Диденко.
Она уточнила, что дожди, из-за деятельности атмосферных фронтов, вероятны практически повсеместно, только в юго-восточной части Украины - преимущественно сухо.
В Киеве 6-го мая есть вероятность небольшого дождя или просто "будет висеть" плотная облачность. Будет прохладно, днем максимально в пределах +14 градусов.
На этой неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями.
"Легкие плащи или куртки - в самый раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко, лифты работают, сирень с каштанами роскошные", - отметила синоптик.
Ранее мы писали о том, что непогода наделала беды в Черновицкой области и где именно люди остались без света.
Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.