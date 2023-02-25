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Суцільна руїна. З'явилися супутникові знімки двох сіл поблизу Вугледара

Фото: з'явилися нові супутникові знімки Донбаса (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Супутникові знімки від Maxar Technologies показали наслідки нещодавніх обстрілів у селах Микільське та Петрівка, розташованих у східному регіоні Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На сході Донецької області точилися і продовжують точитися одні з найзапекліших боїв. Донбас постійно зазнає обстрілів з боку російських військ, а ситуація в місті Бахмут залишається найскладнішою з усіх в Україні. Ворог буквально випалює Вугледар і навколишні села - Микільське та Петрівку.

На даній комбінації супутникових знімків зображено загальний вигляд села Петрівка. Верхнє зображення зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року після потужного артилерійського обстрілу в цьому районі.

На цій комбінації супутникових знімків зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир у селі Микільське Донецької області. Верхнє зображення було зроблено в червні 2022 року, а нижнє - 10 лютого 2023 року під час бойових дій у регіоні.

Нагадаємо, противник продовжує зазнавати втрат на Донецьку напрямку, а українські військові збили ворожі безпілотники типу "Мерлін" та ZALA.

Російська армія готується до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат. І цього разу ресурсів для прориву недостатньо.

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ДонецькВугледар