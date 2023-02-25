Сплошная развалина. Появились спутниковые снимки двух сел вблизи Угледара

На востоке Донецкой области шли и продолжают идти одни из самых ожесточенных боев. Донбасс постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск, а ситуация в городе Бахмут остается самой сложной из всех в Украине. Враг буквально выжигает Угледар и окрестные села - Мыкильское и Петровку.

На данной комбинации спутниковых снимков изображен общий вид села Петровка. Верхнее изображение сделано в июне 2022 года, а нижнее - 10 февраля 2023 года после мощного артиллерийского обстрела в этом районе.

На этой комбинации спутниковых снимков изображен Свято-Успенский Николае-Василовский монастырь в селе Мыкильское Донецкой области. Верхнее изображение было сделано в июне 2022 года, а нижнее - 10 февраля 2023 года во время боевых действий в регионе.