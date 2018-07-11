По состоянию на утро 11 июля объем транзита составляет более 270 млн кубометров

Суточный транзит газа через газо-транспортную систему (ГТС) Украины в Европу вырос на 10%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

"По оперативной информации, суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10%", - сообщил он.

По информации Билявского, по состоянию на утро 11 июля 2018 года объем транзита составляет более 270 млн кубометров.

Советник главы Минэнерго также отметил, что одной из возможных причин увеличения транзита является увеличение режимов его закачки в газохранилищах Европы.

Фото: публикация Максима Билявского в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оценил небаланс газа в отечественной ГТС в 27,5 млрд гривен.