Станом на ранок 11 липня об'єм транзиту становить більше 270 млн кубометрів

Добовий транзит газу через газо-транспортну систему (ГТС) України до Європи зріс на 10%. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

"За оперативною інформацією добовий транзит газу через українську ГТС до Європи зріс на 10%", - повідомив він.

За інформацією Білявського, станом на ранок 11 липня 2018 року об'єм транзиту становить більше 270 млн кубометрів.

Радник глави Міненерго також зазначив, що однією з можливих причин збільшення транзиту є збільшення режимів його закачування в газосховищах Європи.

Фото: публікація Максима Білявського у Facebook

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко оцінив небаланс газу у вітчизняній ГТС в 27,5 млрд гривень.