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За сутки ВСУ уничтожили четыре воздушные цели

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За сутки 20 апреля противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре воздушных цели российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных Сил ВСУ.

Защитникам Украины удалось уничтожить 3 беспилотника типа "Орлан-10" и одну крылатую ракету.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов", - говорится в сообщении.

Напомним, в британской разведке отметили, что ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе. По их словам, на способность РФ достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы.

Ранее ВСУ на Востоке сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов.

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