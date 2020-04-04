За сутки в Украину вернулись 7 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украину вернулось более 7 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

"На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло более 7 тысяч лиц. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС", - говорится в сообщении.

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"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено", - утверждают в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой. В Украину с 16 марта вернулись уже 160 тысяч граждан.

Отметим, в Украине количество случаев коронавируса перевалило за тысячу. С 6 апреля ужесточают карантинные меры. В частности, человек должен будет иметь при себе документы, а также запрещены прогулки по улице более чем двух человек.